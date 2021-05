Kuba Wojewódzki stracił widzów. TVN wciąż liderem w swoim paśmie

Program Kuby Wojewódzkiego od 15 lat, nieprzerwanie, emitowany jest na antenie TVN. Do tej pory na słynnej kanapie samozwańczego króla TVN zasiadło wiele znanych ludzi ze świata show biznesu, kultury czy polityki. Ostatni - trzydziesty - sezon talk-show oglądało jednak mniej widzów niż poprzedni. Według danych Nielsen Audience Measurement, opracowanych przez portal Wirtualne Media, odcinki minionego sezonu śledziło średnio 678 tys. widzów. To o 134 tys. mniej niż w poprzednim sezonie emitowanym rok temu. Mimo to, stacja TVN była w tym czasie liderem w swoim paśmie.