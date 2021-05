Wałęsa nie ma wątpliwości. To trzeba zrobić z Kościołem

Jednak najmocniejszym fragmentem rozmowy był temat pedofilii w Kościele. Wałęsa nie miał żadnego problemu, by wypowiedzieć się w tym temacie. Jego pogląd jest stanowczy. – Do końca XX w. komunizm i ZSRR były głównymi wrogami Kościoła. Z tego powodu musiał ukrywać swoje brudy. Gdy to padło, nadszedł czas na oczyszczenie Kościoła. Módlmy się, żeby tak się stało – powiedział. Jednak dodał, że nie będzie to takie proste. – Są biskupi, to są ambicje, pieniądze. My wierni powinniśmy wyprosić Boga, by oczyścić instytucje – stwierdził. Te słowa zrobiły wrażenie na Wojewódzkim, który nie mogł zrobić nic innego niż zgodzić się ze swoim rozmówcą.