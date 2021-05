Maciej Stuhr o masturbacji. "Całe życie robiłem to źle"

Z racji, że panowie dobrze się znają, to nie brakowało też ostrzejszych docinków. Wojewódzki podjudzał aktora, zadając mu pytania typu "Kto się lepiej całuje – ja czy Maciej Musiałowski" (nawiązanie do odcinka z 2018 r., w którym Stuhr i Wojewódzki pocałowali się na wizji) oraz "Podoba ci się twój tata?". Na to drugie Stuhr odpowiedział, że niełatwo jest być synem znanego aktora. Nigdy nie chciał być duplikatem swojego ojca. Gdy gospodarz programu stwierdził, że Maciej wciąż nie zagrał takiej roli jak Jerzy w "Wodzireju", to jego gość poprosił go, żeby dał mu jeszcze szanse. A jeśli chodzi o umiejętność całowania, to Wojewódzki musiał uznać wyższość Musiałowskiego, co przyjął z dużym rozczarowaniem.