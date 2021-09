"Kuba Wojewódzki". Sonia Wesołowska była "wodzianką". Mówi, jak wyglądała jej praca na planie

Dopiero co przez media przetoczyła się zaskakująca informacja o końcu Kuby Wojewódzkiego w TVN, która, co akurat nie dziwi, była prowokacją showmana, a już są kolejne powody, by mówić o programie. I nie chodzi o kolejne "zmyłki", którymi Wojewódzki raczył w mediach społecznościowych swoich fanów.