Kuba Wojewódzki oddaje swoją nagrodę. Ma ważny powód

Kuba Wojewódzki pracuje w mediach od ponad 30 lat. Choć wielu kojarzy go głównie z własnego talk-show czy jurorowania w "Idolu", "Mam talent" czy "X Factor", a ostatnio z "Mask Singer", wcześniej był dziennikarzem muzycznym zarówno w prasie, jak i w radiu. Niezaprzeczalnie to telewizja przyniosła mu popularność, a dawniej zasiadanie na jego kanapie czy to w Polsacie czy w TVN-ie było czymś nobilitującym.