Problem Kuby Wojewódzkiego. Ten wynik go nie zachwyci

Choć TVN w paśmie nadawania programu gwiazdora (wtorek między 22:40 a 23:40) zajął pierwsze miejsce na tle konkurencji, to nie zmienia to faktu, że Wojewódzki cały czas traci widownię. W porównaniu do emitowanej rok temu 31. edycji oglądalność show spadła o 62 tys. osób. Program pokazany rok temu oglądało średnio 747 tys. osób.