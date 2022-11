Zapytano Majkę Jeżowską o młodszego partnera. Trudno o bardziej wymowną odpowiedź

Co ciekawe, na platformie player.pl można zobaczyć wydłużoną wersję pogawędki z Jeżowską. Jednym z poruszanych tematów był młodszy o dekadę partner wokalistki, którego chwaliła w jednym z podcastów za bycie "za...istym kochankiem". - Chodzi mu o to, żeby mnie było jak najlepiej, a nie jemu. Jeśli ktoś koło mnie skacze i robi całe misterium, to jest to cudowne - powiedziała. Przy okazji odniosła się do różnicy wieku. - Co to znaczy młodszy? Ja jestem młoda duchem, więc nie mogę się spotykać z kimś, kto mówi o chorobach, o bankructwie albo o polityce. To mnie nie interesuje - stwierdziła, ucinając tym samym zapędy Wojewódzkiego do kolejnych żartów.