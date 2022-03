Wiktory: od prestiżu do bojkotu. Krótka historia upadku telewizyjnej nagrody

Pierwsze Wiktory

Józef Węgrzyn, dziś związany z firmą Media Corporation (obecnym organizatorem Wiktorów), a w przeszłości dyrektor TVP2, ma na koncie wiele rewolucyjnych formatów. To on powołał do życia "Teleexpress" czy teleturniej "Jaka o melodia?". To on w połowie lat 80. zainicjował też plebiscyt współtworzony przez widzów TVP i czytelników "Życia Warszawy". Wtedy o wyborze laureatów decydowali jednak wyłącznie odbiorcy. Pierwsza gala Wiktorów odbyła się w 1985 roku w Pałacu na Wodzie w Łazienkach.