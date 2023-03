Kuba Wojewódzki obchodzi Dzień Mężczyzny. Nie mógł sobie darować kontrowersji

Kuba Wojewódzki uwielbia prowokować i przywdziewać maski, ale jaki jest naprawdę, to wie chyba tylko jego mama. Kiedyś, w Radiu Zet powiedział o sobie: - Jestem jednoosobową fabryką spreparowanych życiorysów, kłamcą lustracyjnym i medialnym, dlatego, że uważam, że mój świat, moja prywatność (...), moja dziewczyna, mój chłopak, ktokolwiek jest mój, to jest mój bardzo prywatny secret garden i do niego nie wpuszczam.