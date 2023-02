Kuba Wojewódzki z tajemniczą dziewczyną w Meksyku. To nie Anna Markowska?

Wojewódzki również opowiadał o niej jako o swojej partnerce. W grudniu pojawiły się nawet sugestie, że może dojść do zaręczyn. Tymczasem pod koniec stycznia gwiazdor TVN poleciał do Meksyku, gdzie najwyraźniej towarzyszy mu zgrabna piękność. Wojewódzki pokazał ją na zdjęciu, na którym jest odwrócona plecami do aparatu. W komentarzach szybko zaczęły się domysły, czy to Anna, czy kolejna kochanka Wojewódzkiego.