Kuba Wojewódzki uderza w Dodę. "Wychodzi ze złych wywiadów"

Nawiązał tym samym do swojego wywiadu z Dodą, który miał miejsce w listopadzie 2022 r. Wojewódzki zaprosił ją do swojego podcastu. Jednak po serii trudnych pytań, którymi zasypał ją dziennikarz, Doda powiedziała: - Od 20 minut mnie maglujesz o najgorsze rzeczy w moim życiu. Może dla ciebie to jest śmieszne, ale dla mnie policja, prokuratura, twoja przyjaciółka Szulim, która rozjebała życie moim rodzicom… to nie jest nic śmiesznego - po czym podziękowała za rozmowę i wyszła.