"Kuba Wojewódzki": Maria i Jan Peszkowie nie zawiedli. Takiego odcinka dawno nie było

- Po raz pierwszy usłyszałem go w super interpretacji, aktorki, w której się zakochałem, Marii Zając-Radwan - wspominał 78-letni aktor. - Ten tekst jest śmiertelnie logiczny, trzeba tylko tej logiki nie zgubić. Oczywiście, że z punktu widzenia naszego polskiego pruderyjnego katolicyzmu to jest nie do pomyślenia, żeby mówić to młodym ludziom publicznie - ubolewał Peszek, który w trakcie programu jeszcze parokrotnie dał próbkę swojego aktorskiego talentu.