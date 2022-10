Wojewódzki zapytał Marię Peszek, czy jest biseksualna. Odpowiedziała od razu

Gwiazdor TVN zapytał również jej ojca, czy to prawda, że kiedyś ogolił jądra swojemu koledze. - Ja trzymałem, a drugi kolega golił. I on był inicjatorem. Teraz się to wyda, bo ten, którego ogoliliśmy żyje i dowie się o tym, że to się stało - powiedział Jan Peszek. Cały odcinek będzie można obejrzeć już jutro na TVN.