Kuba Wojewódzki chciał nastraszyć widzów. "Witam w ostatnim sezonie programu"

- Poszedłem sobie zrobić badanie krwi, a nie byłem wiele lat, więc pytam panią, czy mam grupę A czy B. A ona mówi, że mam grupę AK. Nie wiedziałem, o co chodzi, okazuje się, że to jest Antek Królikowski. Pani mi powiedziała, że jakby komuś dać tę krew, to przez tydzień on nie mógłby usiąść do samochodu. Jestem zdumiony, bo wydawało mi się, że Antek ma raczej grupę RH WÓDE+ - powiedział Wojewódzki.