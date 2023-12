"Kto to jest?". Zagraniczna "gwiazda" TVP zaskoczyła widzów Sylwestra Marzeń

Widzowie mogą go kojarzyć z takich programów jak "Europa da się lubić", "Bar", "Pytanie na śniadanie", "Big Brother", "Jaka to melodia?", "Kawa czy herbata", "Rozmowy w toku", "Jak oni śpiewają" czy "Ugotowani". Sam o sobie pisze na stronie internetowej: "Włoski wokalista, autor, kompozytor. Do Polski przyjechał ratować niszczoną odległością i rozłąką miłość do pewnej pięknej Polki. Romans nie przetrwał, jednak nasz kraj w roku 1997 zyskał śpiewającego Włocha na wyłączność".