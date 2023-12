Cleo dała popis swoim strojem na "Sylwestrze z Dwójką"

Krótko przed 31 grudnia okazało się, że "Sylwester Marzeń" zmienia swoją nazwę na "Sylwester z Dwójką". To wszystko efekt zmian, które mają miejsce od kilku tygodni w TVP. Jest to powrót do starej nazwy, która funkcjonowała do 2016 r. i została zmieniona przez Jacka Kurskiego.