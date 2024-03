Kto by się spodziewał. Dolega i Zając w "Dzień dobry TVN"

Transfer Dolegi z TVP Info do TVN to pierwszy taki ruch pomiędzy stacjami. Przypomnijmy, że kilka miesięcy temu z TVN rozstał się Robert Stockinger, by dołączyć do nowego grona prowadzących "Pytania na śniadanie". Teraz prowadzi program wraz z Joanną Górską. Przechodząc do TVP, sugerował, że w komercyjnej stacji nie mógł się odpowiednio rozwijać i utknął w roli reportera.