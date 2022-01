Księżna Zgorszenia. Brytyjski skandal rozpisany na 88 kochanków i kilka pornograficznych zdjęć

Margaret była jedynaczką. Oczkiem w głowie milionera George’a Hay Whighama, który wydawał majątek na to, by córka była najlepszą partią w Wielkiej Brytanii. Ojciec płacił za wszystko: za sukienki, w których Margaret pojawiała się na balach arystokratów, za prywatną szkołę w Nowym Jorku czy za lekcje tańca. Nie szczędził jej pieniędzy, ale do czasu.