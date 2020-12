Stracił swoje alibi. Zgwałcił 17-latkę w londyńskim domu Epsteina?

Do gwałtu miało dojść w 2001 r. Virginia była wówczas jedną z w wielu dziewczyn wykorzystywanych przez Epsteina. Kiedy zeznania kobiety ujrzały światło dzienne , cały świat skierował wzrok w kierunku księcia Andrzeja. Jednak ten nie przyznawał się do niczego i twierdził, że nie kojarzy nawet Virginii. "Daily Mail" przeprowadziło jednak śledztwo, z którego jasno wynika, że to kłamstwo.

W sobotę na stronie "Daily Mail" pojawiła się pierwsza z czterech części dziennikarskiego śledztwa. Okazuje się, że według zeznań świadków , dokumentów i pamiętników, do których dotarł magazyn, książę Andrzej zmyślił historię z pizzerią w dniu, w którym między nim a nieletnią Virginią doszło do stosunku w jednym z londyńskich domów Epsteina.

Książę Andrzej nie ma alibi. Zgwałcił 17-latkę?

"Byłem z dziećmi i zabrałem Beatrice do Pizza Express w Woking około czwartej-piątej godziny po południu na przyjęcie urodzinowe. Dlaczego to zapamiętałem? Bo wyjście do Pizza Express w Woking nie było dla mnie czyś "zwykłym" do robienia, to było bardzo niezwykłe. Byłem w Woking tylko kilka razy w życiu i dobrze to pamiętam" - opowiadał książę Andrzej w rozmowie z "Newsnight". Syn Elżbiety udzielił tego wywiadu kilka dni po tym, jak jego nazwisko pojawiło się w kontekście afery Epsteina.