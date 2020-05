Pedofil zabrał swoje tajemnice do grobu. Nowy dokument nie mówi wszystkiego

"Jeffrey Epstein: Obrzydliwie bogaty" to nowy, czteroczęściowy serial dokumentalny, który opowiada historię głośnego skandalu pedofilskiego. Tajemniczy miliarder Epstein miał powiązania ze światem show-biznesu, polityki i wielkiej finansjery. Przez lata brylował wśród elit , był sąsiadem Donalda Trumpa, przyjaźnił się z Harvey'em Weinsteinem, a Woody Allen był jedną z wielu gwiazd, które świętowały na prywatnym przyjęciu jego wyjście z więzienia.

W dokumencie można usłyszeć zeznania świadków, występujących przed kamerą pod własnym nazwiskiem i bez zakrywania twarzy, że na prywatnej wyspie Epsteina bywał Bill Clinton i Andrzej, syn królowej Elżbiety II. Wyspa na Karaibach nosi nazwę Little St. James (wyspa św. Jakuba Mniejszego), ale narcystyczny egocentryk Epstein wolał określenie Little St. Jeff. Od kilku lat media podają jeszcze inne nazwy – "wyspa pedofila" lub "wyspa orgii" .

Twórcy "Jeffrey Epstein: Obrzydliwie bogaty" zabierają widza na wycieczkę motorówką wokół wyspy. Jeden z okolicznych mieszkańców opowiada o legendach, które krążyły o Little St. James. 30-hektarowym "raju" odciętym od świata, gdzie amerykański miliarder miał urządzać orgie z udziałem nieletnich dziewczyn i wpływowych bogaczy . Wszystko to przed kamerą potwierdził jeden z byłych pracowników i nastoletnia niewolnica seksualna.

"Jeffrey Epstein: Obrzydliwie bogaty" może stanowić wzór dla twórców dokumentów o pedofilii . To zupełnie inna liga niż "Nic się nie stało" Sylwestra Latkowskiego i wcale nie chodzi o budżet, ale rzetelność w przedstawianiu faktów i ciężar dowodów. Tam, gdzie Latkowski pokazywał neutralne zdjęcia gwiazd ściągnięte z Facebooka, sugerując ich powiązania z przestępczym procederem, twórcy serialu o Epsteinie sadzają przed kamerą naocznego świadka, który mówi o wydarzeniach na "wyspie pedofila". I zeznaje bez chwili zawahania, że widział księcia Andrzeja zabawiającego się z nagą nastolatką w basenie. Że na jednej z plaż inny znany gość robił to samo z trzema dziewczynami, a pewnego dnia spotkał tam Jeffreya Epsteina z Billem Clintonem.

Jeden z najmocniejszych momentów serialu to ten, w którym Virginia Roberts Giuffre (rzekoma niewolnica podsuwana księciu Andrzejowi) oskarża przed kamerą obrońcę Epsteina. A jej słowa są zestawione z wyznaniem rzeczonego Alana Dershowitza. "Wyzywam cię" – mówi do kamery 81-letni prawnik. "Zrób to w tym programie, bo nigdy nie oskarżyłaś mnie publicznie". Giuffre w reakcji na słowa Derschowitza powiedziała: "Kilkukrotnie byłam z Alanem Dershowitzaem. Pamiętam 6 razy. Epstein przehandlował mnie Alanowi Derschowitzowi. Ktoś z nas mówi prawdę, a ktoś kłamie. Czy moje słowa są prawdą? Tak.".