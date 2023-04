Krzysztof Ziemiec został uzdrowiony? "Piłem wodę z Lourdes (...). Żona podawała mi po kilka łyżek dziennie"

Krzysztof Ziemiec, dziennikarz kojarzony głównie z TVP, jest bardzo wierzącym człowiekiem. 15 lat temu ta wiara miała mu pomóc w wyjątkowy sposób. Gdy w domu Ziemca wybuchł pożar, to on został najbardziej poszkodowany. Nic dziwnego - kiedy pojawił się ogień (podobno z podgrzewanej parafiny), rzucił się, by ratować dzieci. Olga, Franciszek i Marianna spali, trzeba było działać szybko.