Krzysztof Ziemiec jest bardzo wierzący. Jego córki nie. "Nastąpiła przerwa. Wierzę, że córki wrócą do Boga"

Krzysztof Ziemiec zaczynał karierę w radiowej Trójce, gdzie w 1994 r. trafił na staż. Z wykształcenia był inżynierem, ale nie zanosiło się na to, by pracował w zawodzie. W 2002 r. działał w TVN24, ale już w 2004 r. przeszedł do TVP i z tą stacją związał się na dobre. Do 2006 r. prowadził "Wiadomości", później "Panoramę". W 2008 r. wydarzyła się tragedia, która wpłynęła na życie zawodowe dziennikarza, a przede wszystkim zmieniła jego podejście do rodziny i Kościoła.