Krzysztof Rutkowski też zaszczepiony. Fani pękają ze śmiechu

To niezwykle ważne, aby przekonywać innych, aby zaszczepili się przeciwko koronawirusowi. Rozumieją to polscy politycy, dziennikarze, artyści i celebryci. Wykorzystują w tym celu swoją rozpoznawalność i zasięgi w social mediach. W tym gronie znaleźli się m.in. Tomasz Kammel, Michał Piróg, Tomasz Lis czy Andrzej Duda, który do niedawna był sceptycznie nastawiony do "jakichkolwiek szczepień obowiązkowych".