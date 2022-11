Krzysztof Piasecki opowiedział o uzależnieniu mamy od leków. "Ku przestrodze"

- Byłem w częstym kontakcie z rodzicami. Pierwszy alarm był taki, że telefon u rodziców długo dzwonił, nikt nie odbierał. Pojechałem do nich i zastałem mamę śpiącą. Kiedy nie mogłem jej dobudzić, wezwałem karetkę o powiedziałem, że to chyba przedawkowanie jakichś leków nasennych. Zawieźli ją do szpitala i muszę powiedzieć, że ta rozmowa z lekarką już powinna mnie otrzeźwić. Bo lekarka bardzo jasno mi powiedziała "jeśli mama wzięła tyle środków, spała, ale się obudziła, to znaczy, że organizm jest do tego przyzwyczajony. Więc trzeba się zainteresować, co się dzieje, bo to mi wygląda na uzależnienie" - mówił w wywiadzie.