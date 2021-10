Krzysztof Antkowiak szczerze o alkoholu i hazardzie. "Osiągnąłem dno"

Gdy skończył 30 lat, pojawił się kolejny nałóg. Wszystko zaczęło się w Nowym Jorku, gdzie akurat miał zagrać sylwestrowy koncert. Ktoś zachęcił go do sprawdzenia kasyn. Kierowca, który okazał się hazardzistą, zabrał go do jednego z nich. Skończyło się na tym, że w niemal dobę Antkowiak przepuścił 200 dolarów. Zostało mu… 25 centów.