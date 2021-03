Krzan zastąpiła Rogalską. Odsłoniła kulisy swojego "transferu"

Młoda prezenterka początkowo nie komentowała obszernie swojego "transferu" . Teraz jednak zdecydowała się opowiedzieć, jak wyglądały kulisy jej przejścia do śniadaniowego programu. Jak się okazuje, propozycja kierownictwa mocno ją zaskoczyła.

- Informację, że mam to "Pytanie na śniadanie" poprowadzić, dostałam dosłownie o godzinie 18.00 dzień wcześniej - powiedziała w rozmowie z agencją Newseria Lifestyle.

Na planie mogła liczyć na życzliwość i wsparcie ekipy, a szczególnie partnera, z którym prowadziła swoje pierwsze wydanie, czyli zaprawionego w boju Tomasza Kammela. Niemniej zdawała sobie sprawę, że biorąc udział w programie "z marszu", musiała sprostać ogromnemu wyzwaniu i wie, że była to zaledwie rozgrzewka. Przyznaje też, że jeszcze wiele nauki przed nią.

- Z każdym kolejnym felietonem i tematem czułam się coraz lepiej, coraz swobodniej, ale to na pewno nie jest odcinek, z którego jestem w 100 proc. dumna, bo uważam, że mogłam to zrobić lepiej. Ale z drugiej strony były to takie warunki i taka dawka stresu, której bardzo, bardzo dawno nie miałam. Ten stres po prostu trochę mnie sparaliżował. Myślę, że z kolejnym odcinkiem będzie coraz lepiej - zapewniła w krótkim wywiadzie.