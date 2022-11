Krystyna Prońko ocenzurowana w TVP? "Ktoś zapobiegliwie to wyciął"

- Gdy zaczęłam tę piosenkę śpiewać, to nagle uświadomiłam sobie dość gwałtownie (do tego stopnia, że miałam problem z wydobyciem z siebie dźwięku, bo mnie zatkało), że ja przecież ponad 40 lat temu śpiewałam tę samą piosenkę, w tym samym miejscu. Nagle mi się wszystko przypomniało. To wrażenie, które na mnie zrobiło, to wspomnienie zaprocentowało później na koncercie. Emocje takie obudziły się we mnie, że to się przełożyło na interpretację. To było niezwykłe uczucie - opowiadała.