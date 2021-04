Krystyna Czubówna w TVP zarabiała grosze. "Wspólnie klepaliśmy biedę"

Głos Krystyny Czubówny znają wszyscy miłośnicy filmów przyrodniczych. Niewielu jednak wie, że dziennikarka z wykształcenia jest prawnikiem. Jak sama jednak przyznaje, nigdy nie miała wiele do czynienia z prawem, a studia prawnicze wybrała dlatego, że w liceum uwielbiała oglądać dramaty rozgrywające się na sali sądowej.

W 1991 r. zaczęła pracować w telewizji. Została twarzą i głosem "Panoramy". Ale w 2001 r., kiedy TVP szykowało się do zwolnień grupowych, Czubówna zaczęła rozglądać się za nową pracą. Motywacją do odejścia było niskie wynagrodzenie. W 2000 r. etatowa pensja wynosiła kilkaset złotych, a za prowadzenie jednego wydania "Panoramy" i siedmiogodzinny dyżur prezenterski płacono niewiele ponad trzysta złotych.

Krystyna Czubówna i Tomasz Knapik czytają "Pulp Fiction"

Po latach opowiedziała o powodach swojej decyzji w "Tygodniku Ciechanowskim": - Życie w telewizji jest bardzo trudne. Wiele razy przymierzałam się do odejścia i zawsze górę brały sentymenty. Bardzo lubię pracę zespołową i identyfikuję się z zespołem. A po 2000 roku nasz zespół zdziesiątkowano! Nie było już żadnej kotwicy, która by mnie tam trzymała. Dopóki miałam się z kim solidaryzować, to znaczy wspólnie klepać biedę, tak długo tam trwałam. Dopiero później przyszedł czas, w którym TVP uznała, że gwiazdy trzeba dobrze opłacać.