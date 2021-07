KRRiT rozpatrzy skargę na materiał "Wiadomości" o Tusku. "Cechy nachalnej propagandy"

"Wykorzystano też inne ujęcia, pochodzące z wystąpienia Donalda Tuska, adresowanego przed laty do słuchaczy z Niemiec, które nie miało żadnego związku z wczorajszym wystąpieniem w Gdańsku - chodziło jedynie o tworzenie i utrwalanie wrażenia, że Donald Tusk reprezentuje interesy niemieckie, co zresztą wynikało również z komentarza. Wzywam KRRiT do wykorzystanie swoich ustawowych uprawnień i zatrzymanie tej niebezpiecznej oraz bezprawnej kampanii nienawiści realizowanej przez nadawcę publicznego" - napisano w skardze.