KRRiT poszła na rękę Rydzykowi. TV Trwam zapłaci mniej za koncesję

Jak podaje serwis Press, nadawca TV Trwam poprosił Krajową Radę Radiofonii i Telewizji o zmianę warunków koncesji. Chodzi o wpis dotyczący zmniejszenia limitu emitowanych reklam . Wcześniej stacja należąca do fundacji ojca Rydzyka mogła działać w tym zakresie bez limitu, choć przepisy stanowią, że reklamy mogą stanowić ok. 12 minut na każdą godzinę nadawania. Teraz dla TV Trwam będą to trzy minuty.