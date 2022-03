Dorota Wellman ogląda TVP i TV Trwam. Podała dwa powody

- TVP, Republika, Telewizja Trwam - wszystkie. Musi je oglądać i zaglądać, co tam jest. Po to, żeby wiedzieć - po pierwsze. Po drugie, może mieć własne poglądy i ma do tego prawo, ale jednocześnie wie, co myślą inni - powiedziała Wellman. - Oczywiście, że mnie to wkurza, ale to nie znaczy, że mam nie oglądać. Muszę wiedzieć. Podstawą jest wiedza i wtedy mogę sobie własną opinię na ten temat wyrobić, ale jeśli ktoś by mi tę możliwość wyboru zabrał, to byłabym jeszcze bardziej wkurzona - skwitowała dziennikarka.