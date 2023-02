Król Karol III rozegrał to bezbłędnie. Meghan i Harry są teraz w trudnej sytuacji

- Król, właściwie, zagrał tutaj bezbłędnie. Od samego początku dawał jasno do zrozumienia, że jego młodszy syn i jego żona są mile widziani na koronacji – powiedział ekspert w programie Sky News Australia. - To sprawia, że następny ruch należy do nich. Sami muszą zdecydować, co powinni w tym przypadku zrobić. Jeśli nie pojawią się na uroczystości, wyjdzie na to, że są zadufani w sobie, złośliwi i małostkowi. Jeśli jednak zdecydują się pojawić na koronacji, będą uważani za hipokrytów – podsumował.