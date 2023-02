Kryzys i dolary. Harry i Meghan zatrudnili speca od gigantycznych kontraktów?

Książę Harry zszokował połowę świata swoimi wyznaniami w książce "Spare". Nie trzeba chyba przypominać, że od kilku tygodni jesteśmy świadomi, jak stracił dziewictwo, ile osób zabił w czasie służby w wojsku, co stało się z jego penisem podczas jednej z wypraw i co sądzi o członkach rodziny królewskiej - w tym o Kate i Camilli, których wcześniej publicznie nie krytykował. Różne źródła podają, że książę na biografii mógł zarobić od 17 do 33 mln funtów. Jednocześnie wywoła potężny skandal i rozłam w rodzinie królewskiej.