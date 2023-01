Harry podpala lont. Przed kamerami uderza w rodzinę królewską

W grudniu głośnym echem odbiła się na świecie kilkuodcinkowa seria dokumentalna "Harry i Meghan". Małżeństwo zdecydowało się opowiedzieć o początkach swojego związku, który długo trzymany był sekrecie, o rozłamie w rodzinie królewskiej, o tym, jak traktowano Meghan, jak sytuacja na dworze doprowadziła do tego, że księżna miała myśli samobójcze. Przede wszystkim jednak Harry oskarżył brata o to, że on i jego współpracownicy rozsiewali nieprawdziwe historie na temat jego małżeństwa. Harry już nie siedzi cicho i dość otwarcie mówi o konflikcie z bratem.