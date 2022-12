Kate czuje się zdradzona. Harry ujawnił rodzinne brudy

Książęta Sussex, Harry i Meghan, zdecydowali się iść na całość i opowiedzieć swoją wersję wydarzeń w dokumencie Netfliksa. Opowiedzieli o początkach swojej znajomości, o kulisach ślubu i o tym, co ostatecznie doprowadziło ich do tego, że musieli uciekać z Wielkiej Brytanii, a chwilę wcześniej zrzec się obowiązków wobec monarchii. Harry ujawnił, że zespół prasowy pracujący dla Williama i Kate podsuwał prasie nieprawdziwe historie o członkach rodziny królewskiej, w tym o Harrym i Meghan, by podsycać zainteresowanie wokół "rojalsów". Książę opisał też furię Williama podczas jednego ze wspólnych spotkań i wyznał, że wspólne oświadczenie braci, które wydano, by uciszyć plotki o rzekomym kryzysie w rodzinie, było nieprawdziwe. Tekst opublikowano bez faktycznej zgody Harry'ego.