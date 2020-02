Kristofer Hivju z "Gry o tron" w drugim sezonie "Wiedźmina"

Kristofer Hivju, gwiazdor serialu "Gra o tron", zagra w drugim sezonie "Wiedźmina". Opowiedział, jak widzi dalsze losy Jona Snowa.

- Jon ma pewnie depresję, wiec potrzebuje, by Tormund go pocieszył. Przy ogniu będą się nawzajem ogrzewać. Tormund sam ma złamane serce, więc może to ich połączy.

Castingi do ról w drugim sezonie "Wiedźmina" trwają. Jak na razie do obsady oficjalnie dołączyli Paul Bullion (Lambert), Carmel Laniado (Violet) i Yasen Atour (Coën). Zdjęcia do serialu rozpoczęły się w lutym i mają potrwać co najmniej do połowy sierpnia. Ekipa będzie kręcić w Anglii, Szkocji, Słowacji i Czechach. Premiera drugiej serii zaplanowana jest na 2021 rok.