"Kraśko odpokutował, ale do dawnej pozycji nie wróci". Tak eksperci oceniają pojawienie się Piotra Kraśki na antenie TVN

- Oczywiście, że ma pełne prawo powrotu do wykonywania zawodu - komentuje prof. Maciej Mrozowski, medioznawca z SWPS. - Kiedy spojrzeć na sprawę z prawnego punktu widzenia, nawet osoby, które popełniły znacznie cięższe przestępstwa, po odbyciu kary mogą wrócić do zwykłego życia, do swojej wcześniej wykonywanej profesji. Mogą próbować walczyć o odzyskanie dawnej reputacji. Tak właśnie jest w przypadku Kraśki - odbył karę, może wracać. Swego czasu podobnie wypowiadałem się w odniesieniu do sprawy Kamila Durczoka, który wracał na telewizyjny ekran po swoich kłopotach z prawem. Choć wtedy wyraźniej zarysowały się dwa stanowiska: jedni nie chcieli mu dać możliwości pojawienia się na akranie, inni, w tym m.in. Jacek Żakowski i ja, twierdzili, że po odpokutowaniu swoich win, można wracać do życia publicznego.