Kpiny z "siłowego przejęcia" telewizji. Pokazano, jak wygląda sytuacja "wewnątrz TVP"

M.in. pracownicy redakcji urzędujący przy pl. Powstańców Warszawy zostali zobowiązani przez przełożonych do "bezwzględnego blokowania każdego działania zmierzającego do bezprawnego wejścia do budynków TVP, w tym TAI". Rozpisano dyżury, a operatorzy i reporterzy zostali postawieni w stan najwyższej gotowości, tak, by w każdym momencie móc rozpocząć transmisję na żywo z tak wyczekiwanego "siłowego przejęcia".