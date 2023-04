Koterski i Wojewódzki pokłócili się na antenie. Poszło o przeszłość

W zeszłym tygodniu gościł w talk-show Kuby Wojewódzkiego w TVN, a w poniedziałek ponownie odwiedził dziennikarza, tym razem w podcaście "WojewódzkiKędzierski". O ile jednak w telewizji rozmowa panów była raczej niewinna, to w programie Onetu doszło do wyjątkowo nieprzyjemnej wymiany zdań. Wojewódzki ostro rozliczył Koterskiego ze znajomości i dosłownie, i w przenośni, wytykając mu m.in. to, jak jadł i pił na koszt dziennikarza. Syn znanego reżysera nie zostawił tych zarzutów bez odpowiedzi.