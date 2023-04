Kuba Wojewódzki zadrwił ze zdrad Koterskiego. Doczekał się ciętej riposty

Koterski wręczył Wojewódzkiemu różaniec

- Chcesz różaniec? Mam ze sobą, taki ładny, zielony — powiedział Koterski, wręczając go dziennikarzowi. - Bóg zapłać — opowiedział Wojewódzki, chowając różaniec do marynarki. - Raczej co łaska! — poprawił go gość.