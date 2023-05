Koszulka Romana robi furorę. Każdy może się ubrać jak miliarder z "Sukcesji"

Internauci szybko odkryli, że koszulka z kolorowymi paskami na rękawkach jest do kupienia w Walmarcie w dwupaku za niecałe 14 dol. Czyli jeden T-shirt to koszt ok. 30 zł. Co ciekawe, serialową koszulkę Romana Roya można kupić na dziale z ubraniami chłopięcymi. Kieran Culkin ma 168 cm wzrostu.