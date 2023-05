"Sukcesja" zakończona. Za nami finał serialu dekady. Kto został nowym prezesem Waystar-Royco?

Ostatecznie dochodzi do głosowania, podczas którego Roman, ku wielkiej uldze swojego brata, faktycznie staje po stronie Kendalla, głosując przeciw przejęciu firmy przez Szwedów. Przy wyniku głosów 6:6, decydujący ma oddać jednak jedyna córka Logana Roya. Mając jednak do wyboru oddanie firmy swojemu mężowi Tomowi lub bratu, postanawia na chwilę opuścić salę obrad, by się nad tym zastanowić. Tam dołączają do niej Roman oraz wyraźnie zaniepokojony zachowaniem siostry Kendall. Dochodzi do ostrej wymiany zdań, w trakcie której rodzeństwo dosłownie rzuca się sobie do gardeł.