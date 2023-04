Koszmar na planie "Love is Blind". Uczestniczka zdradziła szokujące kulisy

"Love is blind", czyli "Miłość jest ślepa", to jeden z najpopularniejszych programów randkowych ostatnich lat. Show jest eksperymentem, podczas którego pary poznają się, ale nie mogą się zobaczyć. Uczestnicy dążą do tego, by wybrać dla siebie żonę/męża na podstawie charakteru, a nie aparycji. Dopiero po oświadczynach mogli się zobaczyć i zamieszkać ze sobą, by ostatecznie wziąć ślub przed kamerami.