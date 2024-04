Kossakowski wziął ślub? Ukochana już używa drugiego nazwiska

Rok później byli już zaręczeni, a pod koniec 2020 r. odbył się ślub. Szczęście nie trwało jednak długo. Kilka miesięcy później Wojciechowska ogłosiła rozstanie, a w lipcu 2022 r. sfinalizowano rozwód pary z orzeczeniem o winie mężczyzny. Teraz wydaje się, że znalazł on szczęście u boku innej partnerki. Chodzi o Patrycję Bartoszak, która pracowała jako terapeutka w "Down the Road. Zespół w trasie".