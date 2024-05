Korwin-Piotrowska uderza w Polsat. "Lansujecie kryminalistki i teraz to?"

- Nikt z nas nie powinien być strażnikiem ludzkich sumień. Powinniśmy dążyć do tego, by oddzielić to, co cesarskie od tego co boskie - włączył się do dyskusji Robert Biedroń, który podkreślił, że "miejsce godła jest w urzędzie, a miejsce krzyża czy innych symboli religijnych w sferze prywatnej".