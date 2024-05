Nie przebierał w słowach. "Wichrzyciel, kłamca, polityczny buc". Rachoń w Telewizji Republika nie przerywał

Poseł z koła Kukiz’15 odpłacił się premierowi równie mocnymi słowami: - W takich razach dorosły człowiek w miarę rozsądny dochodzi do takiego momentu, że go po prostu zatyka i nie wie, co powiedzieć. To są tak bezczelne kłamstwa. (…) Jarosław Kaczyński wyciągnął wnioski z ostatniego takiego przemówienie Donalda Tuska i nie było go na sali. Mam wrażenie, że Donald Tusk kolejny raz chciał sprowokować Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński poszedł jednak wtedy na salę kolumnową i tam przysłuchiwał się obradom.