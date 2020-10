Gardias wyszła ze szpitala. Nie była w stanie zejść po schodach

- Już jestem w domu, wczoraj wyszłam ze szpitala. Do piątku mam izolację. Niestety, wynik testu jest ciągle pozytywny . Były już wyniki niejednoznaczne, był też wynik ujemy, teraz dodatni. Czekają mnie kolejne testy. Jak się skończy mój okres izolacji, mogę normalnie funkcjonować. Moja córka wyszła ze szpitala szybciej niż ja, przeszła to prawie bezobjawowo. Miała maksymalnie 37,8 stopni gorączki. Już jest w szkole, ale nie możemy być razem - powiedziała.

- U mnie zaczęło się od drapania w gardle i suchego kaszlu. Ale już wtedy byłam bardzo czujna, a chodziłam do pracy. Zrobiłam test prywatnie i okazało się, że to koronawirus . Warto dodać, że zostałyśmy z córką objęte kwarantanną z powodu ucznia, który zachorował dużo później niż nauczyciel. Kwarantanna zaczęła się jednak wtedy, gdy ja już byłam chora .

- Lekarze mnie ostrzegali, żeby mnie nie zwiodło to, że czuję się dobrze. Później bardzo bolały mnie oczy, głowa, plecy. Miałam gorączkę. Po kilku dniach wszystko minęło, ale pięć dni później zaczęły mnie boleć płuca. Ten ból był coraz silniejszy, nie mogłam brać pełnego oddechu. Skontaktowałam się z lekarzem, który od razu skierował mnie do szpitala na badania. Zadzwoniłam do sanepidu, przerwano nam kwarantannę i w reżimie sanitarnym, z maską i w rękawiczkach, własnym autem dojechałyśmy do szpitala - relacjonowała.