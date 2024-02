Kornelia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pierwszy raz mówi o ciąży. Uciszy fanów?

Kornelia i Marek to jedyna para z dziewiątego sezonu "Ślubu od pierwszego wejrzenia", która po programie pozostała razem. W przeciwieństwie do Kingi i Marcina oraz Magdy i Krzysztofa to małżeństwo od początku było zgodne i dopasowane. Kobieta nie miała problemu, by pozostawić świeżo kupione mieszkanie w Poznaniu i przeprowadzić się do ukochanego w Bydgoszczy. Z kolei Marek za sprawą żony uwolnił się od wpływu matki.