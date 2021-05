Kornelia z "Hotelu Paradise" zoperowała sobie nos i brodę

Jako że zdjęcia do programu zakończyły się kilka tygodni temu i uczestnicy zdążyli już wrócić do Polski, mogą prowadzić swoje instagramowe konta, ale nie mogą zdradzić nic na temat dalszych odcinków programu. Oznacza to, że mogą już zarabiać jako influencerzy, co chętnie czynią.