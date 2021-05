"Hotel Paradise 3" wywołał sporo emocji. Widzowie są oburzeni

"Hotel Paradise" oburzył widzów. "Odechciewa się oglądać"

Podczas ostatniego odcinka do programu powróciła Ola, która wyeliminowała Bibi. To bardzo nie spodobało się widzom. "Zasady tego programu zaczynają być beznadziejne. Odechciewa się oglądać" - napisała jedna z internautek. "Skoro nie ma chętnych do programu, to trzeba było skrócić sezon. Powroty zrobiły się mega męczące" - stwierdziła kolejna.